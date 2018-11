Tööjõupuuduses Jaapan katsetab Fukushimas droonidega posti toimetamist

Droonide katsetamine sai võimalikuks tänu septembris vastu võetud seadustele, mis lõdvendasid droonide kasutamise piiranguid. Varasemalt ei tohtinud droon seadusega lahkuda selle kasutaja vaateulatusest. Nüüd on see lubatud juhul, kui drooni külge on kinnitatud kaamera.