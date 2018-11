Pokemon Go teeb uut tähelendu: mäng teenis oktoobris üle 70 miljoni

Pokemon Go teenis ettevõttele Niantic selles oktoobris soliidsed 73 miljonit dollarit, mis on võrreldes mullusega lausa 67-protsendine kasv, selgub uuringufirma SensorTower andmetest. Möödunud oktoobris tõi Pokemon Go sisse 43,3 miljonit dollarit. Tugevad majandustulemused näitavad, et mäng kogub taas kiiresti populaarsust.