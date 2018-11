Eesti ainus jagamismajanduse ettevõte on elus ja järjest parema tervise juures

Sõidujagamine on vast esimene jagamismajandusega seostatud termin ning Taxify selle peamine lipulaev. Paraku on tänaseks tegemist lihtsalt ajakohastatud taksoteenusega, kus autoomanikud ei jaga tegelikult kellegagi oma igapäevateekonda, vaid ajavad omaenda, taksofirma või Taxify laenatud autoga tavalist taksoäri. Ei läinud sõidujagamise nimi valdkonda reguleerivasse ühistranspordiseadusessegi, kuna sõidetakse ikkagi sinna, kuhu klient tahab.

Kui turul on juba hea mitu aastat tegutsenud üks ettevõte, kus inimesed tõesti midagi omavahel jagavad. See ettevõte kannab nime Autolevi ja jagatavateks asjadeks on nende isiklikud autod. Rentijatel on võimalik üle Eesti leida endale sobiv sõiduk, lisaks sõiduautodele leiab Autolevist ka mootorrattaid, väikebusse, kaubikuid, veoautosid, traktoreid ja järelkärusid.