Tänasest saab digiallkirja anda uut moodi

Aluse selleks annab Saksamaa turvasertifitseerija TÜViT otsus tunnustada Smart-ID’id kõrgeima usaldustasemega elektroonilise allkirjastamise sertifikaadiga. See annab loodavate rakenduste abil võimaluse luua Smart-IDga digiallkirju, mis on tunnustatud kõigis Euroopa Liidu riikides võrdväärselt omakäelise allkirjaga. Eesti kontekstis tähendab see seda, et tehtud allkiri on samaväärne allkirjadega, mida antakse Mobiil-ID ja ID-kaardiga.