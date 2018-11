Kaljulaid: aeg on rääkida seksist robotiga

«E-riigi eetika muutub iga päevaga järjest kriitilisemaks teemaks,» rääkis Kaljulaid täna Tallinnas peetaval e-riigi konverentsil UX tulevikku ja viitas esmajoones inimeste ja robotite koos eksisteerimisele.

«Kõige keerulisem küsimus minu jaoks on see, et kui meil on inimnäolised, inimkujulised robotid - mida nendega teha võib? Kas need asjad, mis on keelatud inimene-inimene suhetes – mõtleme kasvõi seksuaalsuhetele lastega – … kui meil on selline robot, masin – mida võib, mida ei või? Väga keerulised küsimused!» tõdes president.

«Kas teda võib lüüa, kas teda võib jalaga lüüa. Kuidas hakkab see mõjutama meie suhtumist teistesse inimestesse?» küsis Kaljulaid.

President tõdes, et inimestel on kujunenud ootus, et kui nad suhtlevad esemestatud algoritmi või algoritmi endaga, et see on keskmiselt tark.

«Aga ta ei ole. Peame hästi palju mõtlema sellele, kuidas me edaspidi, kui järjest rohkem ja rohkem meie keskel liigub, toimetab ja on neid esemeid ja asju, neisse suhtume, kuidas me neid kohtleme. Kuidas näiteks see, kuidas me neisse suhtume ja kuidas neid kohtleme, mõjutab meie omavahelist – ühiskonnana – toimimist,» rääkis Kaljulaid.

Tehisntelligent Sophia FOTO: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

Kaljulaidi hinnangul on ohtlik näiteks see, et üks keskmiselt intelligente robot, mis oskab midagi spetsiifilist teha, on inimesega suheldes tavaline autist – ta on rumal ja me ei oska sellega arvestada. Seetõttu ei tea me, millised ohud meile reaalses elus kaela sajavad.

Presidendi hinnangul on käes aeg, et neil teemadel - neist ohtudest ja riskidest - tuleb hakata rääkima.