Kaja Kallas tundis end Brüsselis ahistatuna

«Tihti tunned digitaalsetest teenustest puudust alles siis, kui need on sult võetud. Kui mina läksin Brüsselisse Euroopa Parlamenti, siis see oli ikka väga ahistav, kuidas kõik muutus äkki väga analoogseks ja teenuseid ei saanud digitaalselt kasutada,» rääkis Kaja Kallas möödunud nädalal Notarite Koja juubelipidustustel peetud kõnes.

Kallase kinnitusel kasutas ta europarlamendis ära iga võimalust, et Eesti digiarengut promoda ja näidata, et see võiks olla ka lahendus teistele.

Reformierakonna liider rääkis ka robotite ja inimeste vahelistest suhetest ning märkis uuringutele tugiendes, et robotite tuleks on inimeste empaatiavõimet vähendanud. Põhjuseks asjaolu, et inimesed lõid robotid enda näo järgi, kuid hakkasid seejärel ise käituma hoopis nagu robotid.

Lisaks tekitavat nutiseadmed ja internet Kallase hinnangul lastel häireid keskendumisvõimes, see omakorda kahandab pikaajalist mälu ja kriitilist mõtlemisvõimet.

Kallas oli oma kõnes veendunud ka selles, et käsitsi antud allkirjad on ebaturvalisemad kui digiallkirjad. «Kui ma anna selle allkirja mis iganes muus olukorras kui notari juures, siis kuidas ikkagi pärast tuvastada, et see on minu allkiri?» kõlas Kallase retooriline küsimus.

Ta käis välja ka idee, et Eesti võiks koos Põhjamaadega luua Euroopa Silicon Valley.