Kuigi tipptelefonid on ägedad ja ihaldusväärsed, ostetakse reaalselt hoopis väga palju veidi odavamaid aparaate. Need on telefonid, mis on sisu poolest tegelikult väga head, kuid rahakoti vastu natukene sõbralikumad. Selliste hulka kuulub ka Samsungi A7, mis sarnaselt ülejäänud A-Seeria aparaatidele on samuti täitsa korralikult välja kukkunud, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kaamera

Kaamerad on korralikud ja teevad pilti küll. Näppe objektiivide ette pannes saab selgeks, et keskmine neist on nii-öelda põhikaamera, mis kogu aeg töötab ning äärmised võetakse appi vaid aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele. Samas aga on see nii tegelikult ka kahe objektiiviga telefonidel ning midagi uut selles ei ole. Uus on vaid see, et tavapärase kahe asemel on neid nüüd kasutusele võetud lausa kolm. Seega sekundeerivad 24 Mpix keskmisele kaamerale kaks kaaslast, millest üks on abiks lainurk võtete tegemisel ning teine annab fotodele täiendavat sügavust. Päriselt pilti tehes selgub, et tulemus on igati aktsepteeritav ning piltidega võib tõesti rahule jääda. Seega tuleb nentida, et rohkem on parem ja kolm silma on ikka kolm silma.