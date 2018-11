FOTO: Shutterstock

Kui veel 10 aastat tagasi ei kujutanud me oma elu ette mobiiltelefonita, siis tänaseks on sama oluliseks muutunud internetiühendus. Väljaspool traadita interneti alasid on lihtne luua interneti kuumkoht ehk hot-spotläbi nutitelefoni, kuid see tühjendab üsna kiirelt telefoni akut. Lahenduseks on mugav ja pisike taskuruuter. Mis see on ja kuidas seda kasutatakse? Gerli Ramler tehnoloogiaportaalist Digitark kirjutab lähemalt.

„Üheks võimaluseks kasutada kliendikohtumistel, konverentsidel-seminaridel või tööreisidel hea ühendusega turvalist internetti, on paigaldada sülearvutisse mobiilse interneti 4G SIM-kaart. Mida aga teha, kui arvutil puudub SIM-kaardi pesa? Siis on väga mugav lahendus niinimetatud taskuwifi seade,” räägib Telia Eesti klienditeekonna arendusjuht Mart Objartel.

Tegemist on väikese 4G ruuteriga, mis jagab lähedal olevatele seadmetele internetti, tekitades personaalse traadita interneti leviala. Objarteli sõnul on tegemist sisuliselt sama funktsionaalsusega, kui telefonist hot-spot luua, aga see ei tarbi telefoni akut ning on telefonist sõltumatu. Kasutades arvuti internetina telefoni hot-spoti, kipub ühendus katkema, kui telefon näiteks arvutist kaugemal on.

Taskuruuter on välimuselt enamasti nutitelefonist väiksem ja kergem ning sellel on tavalistele ruuteritele omase kaabliühenduse asemel interneti jaoks SIM-kaardi pesa. Mobiilse Äri lisa SIM-kaardile laienevad kõik Mobiilse Äri kliendi paketi hüved, näiteks saab Mobiilse Äri lisa SIM-iga 4G internetti kasutada kõikides Põhja- ja Baltimaades kodumaise hinnaga ja muudes Euroopa Liidu riikides vastavalt paketi tingimustele. „See tähendab, et kui sinu sülearvutis või taskuruuteris on Mobiilse Äri lisa SIM-kaart, on interneti ühenduses olemine Euroopa Liidu riikides väga kiire, mugav ja enamikel juhtudel ei kaasne sellega ka lisatasusid,” nendib Objartel.