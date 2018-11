Uuenduslikult mõtlevad tööandjad võimaldavad aina enam oma töötajatele teha tööd paindlikult väljaspool kontorit. Töö kodukontoris, kliendi juures või reisil olles seab aga omad nõudmised töövahenditele. Mis on vajalik selleks, et liikuva tööviisiga inimesed saaksid oma tööd paremini teha? Gerli Ramler tehnoloogiaportaalist Digitark kirjutab lähemalt.

„Kõige keerulisem on neist kolmest punktist mõjutada töö iseloomu, sest kui töö vajab kliendiga kohtumist või objektil viibimist, siis seda ei saa muuta. Aga kui kliendiga suhtlus ei nõua 1:1 füüsilist kohalolekut, saab enamasti oma tööd teha põhimõtteliselt kust iganes ütleb Objartel. Ta jätkab: „Sülearvutile liikuv töö otseselt mingeid erilisi nõudmisi ei sea. Ekraani suuruse ja kaalu valib igaüks oma maitse ning vajaduste järgi. Oluline on pigem, et aku peaks kaua vastu ja siinkohal tasuks vaadata äriklassi sülerite poole, kuna neile saab tihti osta suuremad akud või on võimalik aku poole töö pealt uue vastu vahetada ilma sülearvutit sulgemata.”

Asukohast sõltumatu interneti ühenduse tagamiseks võiks inimene, kelle töö sisaldab palju liikumist, vaadata selliseid arvuteid, mis sisaldavad 4G modemit. 4G modem võimaldab arvutisse panna andmeside SIM-kaardi ja tänu sellele on arvuti pidevas internetiühenduses. Kui sülearvutil SIM-kaardi pesa pole, on väga mugav kasutada internetiühenduse saamiseks 4G taskuruuterit. Objartel rõhutab, et 4G ühendus on oluliselt turvalisem kui tundmatud WiFi-võrgud. Arvuti võrku logimisel läbi nutitelefoni hot-spoti on samuti omad miinused, näiteks tühjendab internetiühenduse loomine suhteliselt kiiresti telefoni akut.