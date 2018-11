Siiani peamiselt pakiautomaatide ja -robotitega tegelenud Cleveron esitleb Robotex Internationalil täiesti uut toodet: Lotte-hüüdnimelist nutikat kullerrobotit, mis võib pakid viia just sinna, kus inimene parasjagu asub.

Robotex International konverentsil “Generatsioon R” tutvustatakse 30. novembril tulevikukullerit, mis on suunatud just kulleri töö automatiseerimisele nii päeval kui ka öösel, et kaup võimalikult kiiresti ning soodsalt kliendini tarnida.