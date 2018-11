Kui sa ei ole veel STEMI Education’ist kuulnud, siis nad on grupp Horvaatia entusiaste, kes on võitnud oma hariduslike toodetega mitte ainult Horvaatia, vaid terve maailma tähelepanu. STEMI haridustooteid saab iga inimene, enamjaolt kooliealised lapsed, iseseisvalt kokku panna ja progammeerida.

See aasta andsid nad välja uue ja täiustatud kuuejalgse roboti STEMI Hexapod, mille sloganiks on “Have fun with the future!”