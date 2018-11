Ettevõtte turvariskide maandamine peab algama arvutitöökohtadest ja töötajatest. Viirusekaitse, perioodiline tarkvarauuendus ja kontrollitud tegutsemisvabadus tööarvutis on vähim, mida ettevõte saab turvalisuse tagamiseks ette võtta. Seal juures ei tohi kindlasti unustada ka töötajate arvutioskuse ja IT teadlikkuse arendamist. Pea kõik krüptoviirusega nakatumise juhtumid on seotud tundmatu faili avamisega tööarvutis, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.