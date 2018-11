Andres Aavik: inimeste osaks jääb vaid loov töö

Tänapäeva nelja-aastane on veendunud, et esimene auto, mille tema endale kunagi ostab, on isesõitev. Tal on tõenäoliselt õigus. Samal ajal töötab täna USA-s 3,5 miljonit rekajuhti, kelle töökohti poleks isesõitvate autode puhul enam tarvis. On selge, et üleminek ei toimu mõne aastaga, aga kas suudame täna ette kujutada, millised oleks need 3,5 miljonit ametikohta, millel need aastaid sama tööd teinud (peamiselt) mehed võiksid edaspidi rakendust leida? Neile lisaks veel ametivennad teistest riikidest.

McKinsey uuringud on tõestanud, et korduvate töölõikude automatiseerimine on võimalik 60 protsendil ametitest vähemalt 30 protsendi ulatuses. Arvestades hetkel olemasolevat tehnoloogiat, oleks tööülesannete ja äriprotsesside ümberkorraldamisel võimalik inimeste igapäevatööd täna loovamaks muuta umbes poole väiksemas mahus. Kui maailmas on ligikaudu 5 miljardit töökohta, siis tehnoloogia arenedes puudutab automatiseerimine neist umbes 3 miljardit ehk väga paljusid inimesi.

Muutub viis, kuidas me robotitest mõtleme

Automatiseeritud töökoht ei tähenda kollektiivi sulanduvat raudmeest, kes tõstab asju ühest kohast teise ja teeb muid masinale jõukohaseid tegevusi. Robootiline tööprotsesside automatiseerimine (RPA ehk robotic process automation) on korduvate ja aeganõudvate tegevuste usaldamine robotile, et töötajatel tekiks rohkem vabadust ja aega lisandväärtust loovate tegevuste jaoks.

RPA-d saab edukalt rakendada efektiivsuse suurendamiseks. Näiteks on meil aastaid räägitud õhemast riigist, kuid samal ajal leitud väga vähe tõeliselt toimivaid lahendusi. Rahandusministeeriumi andmetel töötab avalikus sektoris viiendik kogu Eesti töötajatest ehk ligikaudu 133 000 riigiametnikku, keda on väikese riigi jaoks liiga palju. Riigiaparaadi efektiivsus ei kasva, kui iga teine või kolmas ametnik kirvemeetodil koondatakse ja tööülesanded allesjääjate vahel laiali jaotatakse. Töö efektiivsus kasvab, kui automatiseeritakse ülesanded, mis on robotitele jõukohased ja inimestel jääb nende kohustuste täitmisest alles vaba aega loovama töö jaoks. Vaid sel juhul on võimalik 133 000 inimese töö teha tulevikus ära 88 000 või väiksema inimeste arvuga ja nii, et keegi ei peaks pidevalt ületunde tegema.

Kas inimtööd on tulevikus üldse tarvis?

Automatiseerimine vähendab inimese poolt tehtavaid vigu ja säästab vigadest tulenevaid kulusid. Robot on rutiinsete ülesannete täitmisel kiirem ja efektiivsem, töötades vajadusel 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Ta ei võta kohvipause, ei jää haigeks ega soovi palgakõrgendust või motivatsioonipaketti. Mis räägib siis veel inimtööjõu kasuks?

Inimesel, kes ei pea igapäevaselt tegelema rutiinsete ja aeganõudvate töölõikudega, nagu näiteks andmete sisestamine, kontrollimine, võrdlemine ja muutmine või info kogumine erinevatest süsteemidest, jääb rohkem aega loovamate tööülesannete lahendamiseks. Loova töö hulka ei kuulu ainult kunstnike, disainerite, muusikute ja näitlejate tööpõld – need on loomingulist mõtlemist eeldavad töölõigud, mida leidub pea igal ametikohal, alustades läbirääkimistest ja müügitööst kuni uute lahenduste väljatöötamiseni.