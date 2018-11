Cassie on Google’i peaandmeteadlane, kes peab kõne teemal "Miks ei suuda enamik ettevõtteid rakendada masinõpet?" ja viib konverentsi raames läbi juhtidele suunatud töötuba andmetepõhise kultuuri loomisest organisatsioonides. Ei juhtu just tihti, et Google’i kõrgema taseme juht külastab meie regiooni, mistõttu palume mõelda oma küsimused juba varem valmis, sest konverentsil on võimalik neile kõigile vastused saada

David on NASA Jet Propulsion Lab visuaalstrateeg ning Museum of Awe kaasasutaja. Lisaks Davidile astuvad üles mitmed kosmosetehnoloogia juhid, kes räägivad sellest "Kuidas kasutada kosmosetehnoloogiaid planeedil Maa?" Konverentsi raames toimub ka Euroopa Kosmoseagentuuri töötuba, kus uute koostööviiside edendamisest kosmosetehnoloogiaid ja muid tehnoloogiaid pakkuvate ettevõtetega.

Taizo on on sariettevõtja ja investor, kes on asutanud ettevõtte Misteltoe, mille näol on tegemist idufirmade keskusega, mis pakub õppimisvõimalusi ettevõtjatele ja edendab startup-kogukondi. Taizo on asutanud ka lastele mõeldud startup-kiirendi VIVITA. Konverentsil räägib ta teemal „Hariduse uuendamine tulevikuks“ ja juhib diskussiooni „Kuidas harida järgmist 50000 ettevõtjat?“.