Sõiduproov. Mazda 6: Kuuene täring. Lisaks seik, millest Mazda ei lubanud aastaid iitsatadagi

Selgelt eristuvad poritiivad, kaarjoon ja ilus pikk kapott. Võib võtta lahjemat sorti mürki, et te ei tüdine ka siis, kui näete seda iga päev.

Uuenenud Mazda 6 on jäänud truuks vabalthingavatele mootoritele, ja see on hea. Alustame aga hoopis traagilise seigaga, millest Mazda ei lubanud aastaid iitsatadagi.