Saksamaal tekitab julgeolekuhirmu Hiina ettevõtete osalemine 5G riigihangetes

Lobitöö taga on peamiselt sise- ja välisministeeriumi ametnikud, kes on suhelnud oma ametivendadega USAs ja Austraalias, mis keelasid mõlemad Hiina 5G tarnijate osalemise riigihangetel. Saksamaa 5G infrastruktuuri rajamise hanked algavad praeguste kavade järgi millalgi järgmise aasa alguses.

Mure puudutab eelkõige maailma suurimat telekommunikatsiooni aparatuuri valmistajat Huawei, mille asutas Hiina sõjaväe endine ohvitser ja insener Ren Zhengfei. Telekomihiiglasel ja selle asutajal on tihedad sidemed Hiina kommunistliku partei võimukoridoridega ja sõjaväe luurega.

Mitmed eksperdid kahtlustavad, et Huawei seadmed võivad peita varjatud «tagauksi», mis võimaldaks Pekingil saada vajadusel ligipääsu spionaaži või sabotaaži eesmärkidel. Huawei on olnud Deutsche Telekomi koostööpartner juba aastaid ja neil on Saksamaa turul tugev kohalolu. Ettevõte tegeleb ka tugeva poliitilise lobitööga.