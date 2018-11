Skandaal: Leedu «kinkis» mobiiliallkirja turu Eestile

Transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rokas Masiulis ja registrikeskuse praegune juht ütlesid, et otsused tehti eelmise juhatuse ajal ning audit on käimas, lisas Leedu ringhääling.

Registrikeskus kaotas tänavu ligikaudu 70 protsenti enda mobiiliallkirja sertifikaadi kasutajatest ehk enam kui 200 000 klienti, pärast seda kui telekomioperaatorid eelistasid SK ID Solutionsi teenuseid, öeldes, et Eesti firmal on turvalisemad sertifikaadid ning usaldusväärsemad lahendused.

Näiteks on Egidijus Vaisvilas, praegune registrikeskuse juhatuse esimees, varasemalt töötanud Telia Leedu üksuse heaks, mis toona tegutses Omniteli nime all. Vaisvilas ütles, et pole enda endiste kolleegidega ühenduses.