Viimasel ajal on nii mõnedki inimesed saanud kirju justkui iseendalt sisuga, et keegi häkker omab tema postkasti ja arvuti üle kontrolli ja nüüd tuleks lunaraha maksta või muidu…,kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuna kirjas on ära toodud ka kasutaja vähemalt mingil hetkel kehtinud salasõna, siis tekitab selline asi loomulikult ärevust ja hirmu ning viib mõtted sinna suunas, et äkki peakski maksma. Tegemist on siiski pettusega ning sellist kirja ei tohiks üleliia tõsiselt võtta.

Millega tegu?

Kõigepealt kirja saatja aadress. Isegi kui tundub, et kiri on saadetud kasutaja enda aadressilt, ei ole see tegelikult tõenäoliselt nii ja mingit konto kaaperdamist ei ole toimunud ning sellist ohtu ka ei ole. Nimelt saab saatja aadressi üsna lihtsa vaevaga võltsida ja tavaliselt see selliste kirjade puhul nii ongi.

Järgmise asjana tekitab tõenäoliselt hirmu kirjas ära toodud parool, mis võib olla nii selle konkreetse postkasti või siis mõnes muu keskkonna oma. Suure tõenäosusega pärineb nimetatud parool mõne aasta tagusest üleilmsest salasõnade lekkimise juhtumist. Selle raames levisid internetis tõesti suure hulga kasutajate erinevad paroolid, kuid see oli juba ammu ning enamik kasutajaid on oma paroolid tõenäoliselt juba vahetanud. Seega mingit kontole või arvutisse sissemurdmist ei ole toimunud, kui kasutaja on vähemalt viimase aasta jooksul oma parooli vahetanud. Kui seda tehtud ei ole, siis võiks seda kindlasti teha. Kasvõi kindluse mõttes, ning parool tasuks loomulikult valida piisavalt turvaline.

Kirja sisu. See võib nüanssides varieeruda, kuid suures plaanis on see stiilis, et kasutaja privaatsed toimingud ja lehekülgedel käimised on salvestatud ja lunaraha mitte tasumisel saadetakse see info kõikidele tema sõpradele ja töökaaslastele. Kuna tegemist on Google poolt tõlgitud tekstiga, siis sisaldab see ka kirjavigu ning kokkuvõtvalt tegemist lihtsalt stamptekstiga mida ei pea liiga tõsiselt võtma.

Ära maksa!

Sellise kirja saamisel tuleb endale teadvustada, et tegu on skeemiga mille raames saadetakse, kas täpselt samasuguseid või siis väikeste variatsioonidega kirju tuhandete kaupa ning mingit reaalset ohtu tõenäoliselt ei ole. Kirjade saatjad loodavad lihtsalt inimesi hirmutada ning kui mõni kasutaja soostubki maksma, siis ongi nende töö edukas olnud. Kuna maksmist nõutakse enamasti Bitcoinides, siis ei saa peale tasumist ka pahalasi enam kuidagiviisi jälitada.