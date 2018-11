Erinevad iPhone’i mudelid on alati olnud ihaldusväärsed ja populaarsed. Need on kallid, näevad head välja ja toimivad enamasti ka tarkvara poole pealt laitmatult, kuna nii raud- kui ka tarkvara tootjaks on sama ettevõte. Lisaks igapäevastele ja laialt kasutatavatele funktsioonidele aga peidab iPhone endas ka mitmeid lisavõimalusi, mida võib-olla nii palju ei teata, kuid mis on siiski olulised, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.