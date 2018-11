Karta on, et matemaatikaga pole siin midagi pistmist, vaid tegu on populaarse rakendusega, mis võimaldab peita pilte, videoid ja mistahes muid valgustkartvaid faile. Kõike, mida oleks parem vanemliku uuriva pilgu eest varjul hoida. Tegu on omalaadse seifiga (mitte šelfiga), kus kasutaja võib hoida privaatseid andmeid tähelepanu äratamata. Sedasorti rakendused on saadaval juba aastaid, kuid noorte seas on need populaarseks muutunud just viimasel ajal. Pealtnäha ongi tegu ehtsa kalkulaatoriga: ikoonile vajutades avaneb täiesti tavaline arvutusmasin. Kui aga sinna sisestada kasutaja parool või tõmmata näpuga sellel kindel kujund, siis avanevad rakenduse varjatud võlud. Tuntumad neist rakendustest on Fake Calculator (iOS), Secret Calculator (iOS) ja Vault Calculator Hide Pictures (Android).