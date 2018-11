Taavi Kotka: mittedemokraatlikud riigid on parimad innovaatorid

«Enamus maailma valitsusi on reaktiivsed – nad asuvad tegutsema siis, kui midagi juhtub?,» rääkis Taavi Kotka eile Vilniuses toimunud Baltic Mobile Congressil.

Kotka meenutas näiteks Andrus Ansipi juhitud valitsust, mis ei suutnud ette näha riigi majanduse 17- protsendist kukkumist.

«Kuidas, põrgu päralt, on võimalik, et isegi nii digitaalse ühiskonnaga riik nagu Eesti ei suutnud seda ette näha?» küsis Kotka. «Põhjus on reaktiivsuses – midagi juhtus ja siis hakati midagi tegema. See oli tolleaegne mõtteviis.»

Tänaseks on Kotka sõnul mõtlemine kogu maailmas muutunud ja andmete analüüsi põhjal on ettevõtted valitsused suutnud hakata sündmusi ette nägema ja tegutsema selle põhjal neid ennetades. Ja see puudutab paljusid riigi elu valdkondi - alates gaasitarbimisest ja lõpetades tööjõu vajaduste ja liikumisega.

«On huvitav, et eriti edukad on seejuures nende riikide valitsused, kus puudub demokraatia. Tehisintellekti ja masinõppe probleem on, kui sa saad tulemused, siis sa pead neid testima ja muutma oma käitumismudeleid. Demokraatlike riikide valitsused ei tohi teha vigu, kuna nad on valitud. Ja kui nad teevad vigu, siis ei valita neid tagasi,» rääkis Kotka.

See on probleem, mis puudub Kotka sõnul näiteks Hiinas – nad võivad teha, mida tahavad, ja nad valitakse ikka tagasi. Hiina on Kotka hinnangul ühtlasi kõige arenenum digiühiskond maailmas.

«Nad saavad mängida tehisintellektiga, nad saavad mängida masinõppega, nad saavad mängida andmetega, kuna neil puudub tagasivalimise probleem,» tõdes Kotka.

Demokraatlike riikide valitsuste ainus võimalus on Kotka hinnangul asuda usaldama andmetöötlust ja tehisintellekti.