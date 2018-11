Pankuri ettepanek: korteriühistud võiksid hakata elanikele autosid liisima

Maailmas ületas 2016. aastal jagamismajanduse hinnanguline kogumaht 100 miljardi euro piiri, millest 28 miljardit moodustas Euroopa Liit. Kokku oli kaks aastat tagasi üle 7500 jagamismajanduse platvormi. Täna ei oska täpset numbrit enam keegi öelda, kuid edaspidiseks ennustatakse mitmekordistuvaid kasvunumbreid.

USAs võib aastaks 2025 PricewaterhouseCoopersi uuringu andmetel jagamismajanduse maht jõuda 335 miljardi dollarini. Ilmestada saab seda numbrit USA üüratu riigikaitse eelarvega, mis oli 2016. aastal 523 miljardit dollarit. Eestis kasvas aastatel 2014-2016 jagamismajanduse käive 7,5 korda.

Deloitte Consultingu poolt avaldatud uuringus ennustatakse, et autode jagamise tulemusena kaob järgmise kümne kuni viieteistkümne aasta jooksul 35% eraisikutest liisinguturult ning aina enam hakkavad autosid omama ettevõtted.

Kui alles kutsus president Kersti Kaljulaid rääkima seksimisest robotitega, siis tegelikkuses oleks vaja palju maisemate probleemide üle enne arutada. Pankurina mõtlen kohe selle peale, et kuidas saaksime autosid kollektiivselt finantseerida.

Täna sobivat pangateenust selleks ei ole. Samas tundub, et huvi selle vastu on aina kasvav. Kes teeb selleks vastava rakenduse? Nagu näitas Uberi ja Taxify kaasus, siis regulatsioonide puudumine Eestis arengut ei takista.

Elon Muski arvates autode erakätes omamine pigem ei kao, sest tema näeb seda juba täiesti autonoomsete sõidukite tasandilt. Samal ajal kui sina tööl oled ning parasjagu autot ei kasuta, siis kasutavad seda teised, kes vajavad – piltlikult öeldes käib auto linnapeal oma liisingumakset tasa teenimas. Ta kirjeldas oma nägemust kui teenusepakkujate nagu Lyft, Uber ning Airbnb kombinatsiooni.

Nõustun absoluutselt, et Tallinnas, kus inimesi on alla poole miljoni, ei ole võimalik luua ideaalselt toimivat ühistranspordisüsteemi, mis suudaks asendada autot. Kui miljonilinnades liiguvad metrood ummikuvabalt ja iga 5 minuti järel, siis meie inimeste arv ei võimalda kõikjale sisse seada tihedat bussigraafikut ning meie ilmastik ei soosi pooletunniseid bussipeatuse pause. Seega on auto omamine ka Tallinnas hädavajalik.

Mina elan südalinnas, kus majas on üle saja korteri. Maja all on garaaž ja kogu maja ümbrus, sealhulgas kõnniteed, on õhtuti autosid tihedalt täis pargitud. Mul on auto, mida ma kasutan täna laste lasteaeda viimiseks ja kord nädalas poeskäiguks.

Tööle lähen jalgsi, piimapaki kodulähedasest poest toon ka jala ära. Paari aasta pärast käivad lapsed kodu lähedal koolis ning siis tekib tõsine küsimus, kas mul reaalselt on vaja autot omada? Kas kõigil sajal meie maja elanikul on samuti tingimata just oma autot vaja?

Kujutleme olukorda, kus maja saja korteri peale oleks ühisomandis näiteks 50 autot. Autode paigutamiseks kasutame ainult garaaži ning maja ümbrus oleks autodest puhas. Garaažikohad müüksime maja ühiskasutusse tagasi, autode liisingu ja kindlustuse eest maksaksime ühiselt. Näiteks vastavalt sellele, kui palju keegi autosid kasutab.