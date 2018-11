Eesti võimud nõuavad Facebookilt oma elanike kohta järjest rohkem infot

Sellest selgub ka, et Facebook oli nõus meie võimudega infot jagama 73 protsendi päringute puhul. Kõik Eestilt laekunud päringud olid seotud käimasolevate uurimistega.

Facebook märgib oma ülevaatest, et üleilmselt on riikide päringute arv aastaga kasvanud 26 protsenti võrreldes 2017. aasta teise poolaastaga. Kokku oli päringuid aasta esimesel poolel 82 341.

«Vaatame iga laekunud taotluse õiguspärasuse hoolikalt üle ja me võime need tagasi lõkata või nõuda rohkemat täpsust juhtudel, mis on liiga üldised või ebamäärased,» märgib Facebook.