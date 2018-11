Tammist kutsus Huawei'd rajama Eestisse arenduskeskus

«Tallink on juba alustanud ettevalmistustega WeChat Pay kasutamiseks, sest see on Hiina turistide eelistatud maksekanal välisreisidel. Kohtumisel tutvustati meile mitmeid võimalusi, kuidas riigid ja linnad on kasutanud WeChati võimalusi enda tutvustamiseks Eestit üha enam avastavatele Hiina turistidele – see on ka EASi turismistrateegia üheks uueks nurgakiviks,» märkis Tammist.