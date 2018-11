Zuckerbergi mõõt sai täis: Facebook on nüüd sõjas

Facebooki tegevjuht toonitas suvel aset leidnud kohtumisel, et «rahu ajal» võivad ettevõtete juhid tegutseda aeglasemas tempos ja veenduda, et kõik töötajad on otsustega pärid, kuid hetkel kestvate kriiside pärast pole see võimalik ja nii tuleb tegutseda kiiremini ja otsusekindlamalt, mis tähendab, et kõigi inimeste arvamustega ei saa alati arvestada.

34-aastane Zuckerberg leidis, et ettevõte pole selle aasta kõige kriitilisemate momentide ajal piisavalt kiiresti tegutsenud ning väljendas oma pahameelt teiste juhtivtöötajate üle, kes pole tema meelest saavutanud piisavalt kiiret progressi sellistes murekohtades nagu küberturvalisus ja uute kasutajate aeglustuv kasv.

Zuckerberg ütles, et sotsiaalmeediaplatvorm on hetkel sattunud seadusandjate, investorite ja vihaste kasutajate piiramisrõngasse, tuues analoogiks taaskord sõja. Ta nimetas Facebooki seniseid reaktsioone avalikule kriitikale liiga passiivseks ja kutsus teisi juhtivtöötajaid üles tegema kiiremaid ja konkreetsemaid otsuseid.

Tegevjuhi üha kasvav frustratsioon ja uus karmim juhtimisstiil on väidetavalt viinud teravate väljaütlemiste ja tülideni mitmete teiste Facebooki võtmeisikutega, nende hulgas teisena kõige kõrgema juhtivtöötaja Sheryl Sandbergiga. Kuulduste järgi süüdistab Zuckerberg 49-aastast Sandbergi Cambridge Analytica skandaali lahvatamises ja selle hilisemas haldamises.

Sandberg on väidetavalt oma sõpradele öelnud, et Zuckerbergi süüdistused on teda jahmatanud ning ta muretseb oma töökoha jätkumise pärast. Zuckerberg kinnitas septembris antud intervjuus siiski, et Sandberg on talle oluline partner ja ei lähe ettevõttest mitte kuhugi. Küll aga on vahepeal lahkunud mitu teist juhtivtöötajat, kes on Zuckerbergiga tülli läinud. Septembris hülgasid Facebooki muuhulgas Instagrammi asutajad ja WhatsAppi loojad. Kokku on Facebookist lahkunud sellel aastal umbes 12 juhtivtöötajat.

Zuckerbergi frustratsioon lõi lõkkele ka möödunud reedel, kui ta korraldas Facebooki peakorteri töötajatele Menlo Parkis, Californias küsimuste ja vastuste sessiooni. Ta nimetas Facebooki suhtes kriitilist meediakajastust täielikuks jamaks (kasutades sõna bullshit) ja ütles, et meedia poolsed rünnakud on viinud töötajate moraali täiesti põhja, mis on omakorda viinud lekitatud info kasvuni.