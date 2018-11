Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) toob Robotexile oma vastvalminud Iseauto, huvilised saavad uudistada ka Tudengivormelit ja pärida sõidukid ehitanud üliõpilastelt, kuidas sellised tehnikaimed valmivad. Septembris sai TalTechis valmis Eesti esimene isejuhtiv auto, mis tegi oma debüütsõidu ülikooli 100. aastapäeva juubelinädalal TalTechDigitali visioonikonverentsil. Esimesteks reisijateks olid TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo ja Euroopa Investeerimispanga asepresident, Soome endine peaminister Alexander Stubb. Samal päeval toimus spontaanselt esmakordselt selline sõit, kus sõiduk sõitis päris üksinda ehk auto sees ei olnud ühtegi inimest.



Iseautot hakati arendama eelmise aasta sügisel, töö käis TalTechi teadlaste ja tudengite ning Silberauto ASi koostöös: TalTechis arendati peamiselt sõiduki tarkvara, elektroonikat ja sensoorikat ning Silberautos projekteeriti ja ehitati sõiduki kere. Juulis 2018 toodi sõiduk ülikooli laborisse, kus asuti tarkvaralahendust ja kere integreerima. „See oli pingeline ja praktiline probleemilahendus nii TalTechi tudengite kui ka Silberauto inseneride jaoks, kelle hulgas muide on ka Tehnikaülikooli tudengeid,“ rääkis Iseauto projektijuht Raivo Sell. Kogu arendusmeeskond on jagatud nelja gruppi, mida juhivad ülikooli teadlased; tudengeid on aasta jooksul Iseauto juures olnud üle kahekümne, valdav enamus neist TalTechi inseneri- ja IT-teaduskonnast. Kogu tegevust koordineerinud Sell kirjeldab töörühmi: „Peamiseks tarkvaraarendusmeeskonna tegevussuunaks on olnud moodulite kohandamine meie sõidukiga, 3D kaartide kombineerimine vektorkaartidega, kaamerate ja lidarite häälestus ning objektituvastus.



Kontrollerite meeskond töötas välja uued juhtmoodulid autosisese kommunikatsiooni ja juhtimise tarvis, loodi ka algoritmid pööramise, pidurdamise ja peamootori juhtimiseks. Elektroonikameeskond tegeles peamiselt autosisese kaabelduse, madalataseme juhtimise ja autosse kommunikatsioonivõrkude ehitamisega ning kogu tiim osales loomulikult intensiivses testimises, eriti suvekuudel. Iseauto kere disainis ja projekteeris Silberauto disainer ning kuna Silberauto insenerid valmistasid vastavalt projekteeritud mudelile kõik kerepaneelid, sealhulgas klaasid, võib öelda, et tegemist on unikaalse sõidukiga, mis on projekteeritud ja valmistatud Eestis.“