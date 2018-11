Face ID on vaieldamatult üks mugavamaid ja turvalisemaid isiku tuvastamise meetodeid, mida telefonide juures siiani kasutatud on. Paraku aga sai telefoni oma näoga avada ainult omanik, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Iseenesest on see muidugi kõige turvalisem, kuid vahel muutub ebamugavaks, kui peaks tekkima vajadus telefoni kasutada, aga omanikul puudub selleks hetkel võimalus. Näiteks kui omanik magab, juhib hetkel autot või on sootuks ettenägematus olukorras. Õnneks on nüüd peale iOS operatsioonisüsteemi uuenemist 12-nda versiooni peale võimalik lisada iPhone’i Face ID-le veel üks kasutaja. Apple ise pole avalikust sellest võimalusest kuigi häälekalt teavitanud, kuid mingis olukorras võib see osutuda tõeliseks elupäästjaks.