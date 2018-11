Eestlased said uut Messengeri maitsta vaid mõned tunnid

Üla- ja alamenüüs olevate vahekaartide arv vähenes koguni kaheksalt kolmele. Kõik vestlused – nii tavalised kui grupivestlused – on tulevikus koondatud ühele vahelehele. Teine TAB kandis nime «Sõbrad» ja seal on näha hetkel live'is olevad inimesed, nende lühilood ja lisatud on ka võimalus leida uusi sõpru. Bot’id ja mängud on koondatud kolmandale vahelehele nimega «Avasta».