Antropoloog: Eesti lasteaialapsed vaevlevad tehnoloogiadefitsiidi käes

«Mis välitöödel eriti hästi välja tuli, oli see, et lasteaeda tulevad lapsed oskavad väga hästi nutitelefone ja tahvelarvuteid käsitseda – tihtipeale paremini, kui nende õpetajad, kes peaksid õpetama nende kasutamist,» rääkis Helelyn Tammsaar üritusel Techstars Startup Week Tallinn.

Mis antropoloogidele Eesti lasteaedades tegelikult vastu vaatas, oli vägagi piiratud tehnoloogiakasutus ning põhjuseid selleks oli mitu.

«Laste seisukohast vaadates valitseb tohutu tehnoloogiadefitsiit. Seda seetõttu, et nii kodudes vanemate poolt kui ka täiskasvanute poolt lasteaias on tehnoloogia karistamise ja premeerimise vahend. Sellega distsiplineeritakse,» ütles antropoloog.

Tammsaar ise jälgis ühes tavalises Eesti lasteaias, mida oli premeeritud digipöörde auhinnaga ja kus vahendid selleks pidanuks olema igapäevases kasutuses. Kohapeal selgus, et nii see tegelikult ei ole, ja ka lapsed tunnistasid, et tehnika on pandud kuskile kapi otsa ja võetakse alla vaid siis, kui nad sööklas ei karju või hästi käituvad.

Uuring näitas ka seda, et lisaks ajadefitsiidile valitseb lasteaedades tehnikakomplektide piiratus. Kõige selle tagajärg: lasteaedades valitseb närviline tehnoloogiast ilmajäämise oht, mis põhjustab tülisid ja kaklusi.

Üks lasteaiakasvataja leidis antropoloogidega rääkides näiteks seda, et tehnoloogia on tänapäeva laste DNAs ja nad on sellest vägagi läbi imbunud.

Tüdrukud tõmbuvad eemale juba algklassides

Antropoloogid avastasid muu hulgas ka seda, et 1.–3. klass on see periood laste elus, mil väga paljud lapsed hakkavad käima huviringides ja siin hakkavadki tüdrukute ja poiste huvialad lahknema.

«Tüdrukutel on valdavalt tants, muusikainstrument ja kunstiringid. Poiste puhul väga populaarne robootika ning igal pool on neis ringides poisid ülekaalus. Isegi kui tüdrukud neisse lähevad, hakkavad sealt hiljem ära kaduma – nad ei tunne, et sinna kuuluvad ja ei tunne end seal hästi,» tõdes Tammsaar.

Tüdrukuid häiris robootikaringides muu hulgas see, et ülejäänud liikmed on poisid, et nad riietuvad teistmoodi ja et nad tahaksid ehitada täiesti teistmoodi asju.

«Soo aspekt tõusis väga jõuliselt esile. Nii tehnoloogia kui ettevõtlus on Eestis tegelikult ikka maskuliinse kuvandiga. Meil on vähe naisettevõtjaid, meil on väga vähe naisi kübervaldkonnas. Tüdrukutega ja naistega tuleb strateegiliselt tegeleda,» tõdes Tammsaar. «Peaksime suutma juba algastmes anda kõigile võrdsed võimalused. Kui lapsed saaksid 1.–3. klassis võrdse stardipositsiooni, siis see ei peaks olema võimatu. Täna oleme olukorras, kus varateismelised tüdrukud on juba rongist maha jäänud.»

Selleks tuleks tema hinnangul korraldada tüdrukutele eraldi huviringe ning robootika võiks olla algklassides kättesaadav mitte ainult huviringina, vaid kõigile võrdse õppeainena.