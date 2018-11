TransferWise liitus euroala välkmakse süsteemiga

See tähendab, et euro ülekanded lähevad läbi arvelduskonto ning tänu liikmelisusele uues ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) välkmaksete skeemis kantakse raha kohe üle. Aprillis liitus TransferWise esimene mittepangast finantsettevõttena ka Suurbritannia Keskpangaga, teatas ettevõte.

Suurbritannia keskpank avas maksetaristu mittepankadest finantsasutustele 2017. aastal ning Leedu keskpank on esimene euroala keskpank, mis nüüd astus sama sammu, märkis Transferwise.

TransferWise'i asutasid 2011. aastal Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Firma on investeeringutena kaasanud 397 miljonit dollarit. Investorite seas on IVP, Old Mutual, Andresseen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures ja PayPali kaasasutaja Max Levchin.