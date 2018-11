Üks küsimus: miks ilutseb lennutabelites Nordica asemel LOT?

«Nordica on täiesti iseseisev ja sõltumatu ettevõte, kuid oma äritegevuses kasutatab ta Poola lennufirma LOTi kommertsplatformi, mille kaudu müüb pileteid oma lennuliinidele. Kommertsplatform pole ainult elektrooniline piletimüügisüsteem, mille võiks valmis teha esimene ettejuhtuv IT ettevõte. Sellega kaasneb õigus lennata LO (LOTi) lennukoodi alt, mis tähendab, et Nordica on integreeritud ülemaailmsesse müügisüsteemi. Lisaks sellele annab LOTi kommertsplatform võimaluse koostööks väga paljude lennufirmadega, kes on aastakümnete jooksul sõlminud koostöölepinguid Poola lennufirmaga.