GoPro tutvustas sel sügisel maailma kõige populaarsemate tegevuskaamerate uut ja järjekorras juba seitsmenda põlvkonna mudelit – Hero 7. Mul õnnestus see mõneks ajaks enda kätte saada ning siin on minu arvamus, mis selle pisikese, kõigest mõne tikutopsi suuruse kaamera, nii eriliseks teeb, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Nagu nimigi vihjab, asendab Hero 7 samuti väga populaarseks kujunenud kaamera Hero 6 ning on saadaval kolmes värvitoonis – valge, hõbedane ja must. Viimane on neist vingeim ja sisaldab mitmeid “vilesid ja tulesid,” mida teistel värvidel ei ole, kuid sellest lähemalt allpool.

Kõik kolm kaamerat on suuruselt identsed varasemate kaameratega ehk ühilduvad ideaalselt olemasoleva GoPro lisavarustusega ning on veekindlad kuni 10m sügavuseni (ilma korpuseta). Sarnaselt varasematele on kaamerate tagaküljel puutetundlik LCD ekraan ning võimalus kaameraga suhelda häälkäskluste abil (kahjuks mitte eesti keeles). Kõigi kolme kaameraga saab filmida ka kuni 30 sekundilisi lühiklippe (kaasa arvatud portreerežiimis), mis on nähtavasti loodud mõeldes miljonitele Instagrami jm sotsiaalmeedia kasutajatele. Lisaks saab kaameraid kasutades teha otseülekandeid nii Facebook’i kui Youtube’i ilma igasuguseid vahelülisid kasutamata ning võrreldes varasemate kaameratega on mugavamaks tehtud ka puutetundliku ekraani kasutajaliidest, mis muuseas võimaldab nüüd režiime vahetada näpuga vasakule või paremale lohistades.