Küberturvalisuse üha kasvava aktuaalsuse raames tuletame meelde praktilisi näpunäiteid, kuidas tagada küberturvalisus nii kontoris kui kontorist väljas ning mida meeles pidada, et interneti kasutamine ei tooks kaasa ebameeldivaid üllatusi, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.

Ettevõtte töötajate teadlikus aitab kaasa turvalisuse kasvule internetiohtude eest. Põhitõed on lihtsad ja nende kasutamine ei too kaasa ebamugavusi, kuid praktika näitab, et vigu teevad ka vilunud kasutajad.