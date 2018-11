IT-ettevõtted: asendaks 30 000 riigiametnikku robotitega

Alustuseks riigitöötajatest. Eesti valitsussektoris töötab tänase seisuga ligi 117 000 töötajat, see hulk pole viimase kümne aasta jooksul eriti langenud ja moodustab umbes 18 protsenti kogu hõivatute hulgast.

Valitsuse palgakulu on sealjuures ligi 2,4 miljardit eurot, mis on viiendik riigi kogukuludest. Nende näitajate juures on Eesti riigi ülalpidamine Euroopa Liidu keskmisest märksa kallim, leiab ITL oma visioonidokumendis aastani 2030.