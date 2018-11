USA kutsub liitlasi üles hülgama Huawei

USA väljaande The Wall Street Journal andmetel on Washingtoni ametnikud kohtunud ametivendade ja telekomiettevõtete juhtidega Saksamaal, Jaapanis ning Itaalias, kus Huawei toodetud seadmed on laialdaselt kasutuses, ja hoiatanud neid võimalike küberohtude eest. Samuti kaalub valitsus telekomi infrastruktuuri arendamise rahalisi toetusi riikides, kus ei kasutata Hiina seadmeid.

USA peamiseks mureks on liitlasriikides paiknevad Ühendriikide sõjaväebaasid, mis kasutavad igapäevaselt suures osas (välja arvatud tundliku iseloomuga side puhul) kohalikke võrke. Mitmed ametnikud ütlesid väljaandele, et USA ja Hiina vahel on alanud tehnoloogiline külm sõda, kus mõlemad pooled tahavad domineerida aina enam digitaalselt ühendatud maailma.

Suhted Washingtoni ja Pekingi vahel tõmbuvad üha hapumaks paljuski tänu president Donald Trumpi administratsiooni agressiivsele välispoliitikale, mille peamiseks ilminguks on hetkel käimas olev kaubandussõda kahe maailma kõige suurima majanduse vahel. USA on ühtlasi hakanud tugevamalt reguleerima Hiinast tulevaid investeeringuid tehnoloogiasektorisse.

Ametnike ja küberturbe ekspertide sõnul on mured Hiina mõjude üle telekomisektoris aga palju vanemad kui Trumpi administratsioon. Olukorra on hetkel muutnud eriti tundlikuks tõsiasi, et paljude riikide ettevõtted on hakanud looma järgmise generatsiooni 5G infrastruktuuri, mis võimaldab kiiremaid internetiühendusi, asjade interneti laiemat levikut ning isesõitvate autode kasutusele võttu. Huawei on aga maailma suurim telekomiseadmete tootja ja pakkuja, kellel on globaalne haare.

Üha enam igapäevaseid tarbeesemeid (tossud, käekellad, külmkapid jpm), aga ka tehaseid ja autosid on ühendatud internetiga ning USA võimud kardavad, et Hiina valitsusega tihedaid sidemeid omavad telekomiettevõtted nagu Huawei võivad ehitada oma seadmetesse tagauksi, mida saaks kasutada spionaažiks või konflikti korral ka sabotaažiks. Nimelt kohustab Hiina seadus tegema kõigil ettevõtetel koostööd riigi luureorganitega.

Augustis keelas Huawei ja teiste Hiina suurtootjate pakutud seadmete kasutamise telekomis ära Austraalia ning sama plaanib teha ka Suurbritannia. Ka Saksamaal on hakanud mõned välisministeeriumi ja julgeoleku ametnikud tõstma häält Huawei osalemise suhtes Saksamaa 5G riigihangetes. Huawei seadmed on USA turult täielikult blokeeritud.