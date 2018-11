Tänasest saab esimest korda maailma ajaloos maksta makse bitcoinides

Ohio osariigikassa juhi Josh Mandel sõnul on ettevõtmise üheks eesmärgiks näidata end tehnikasõbraliku kuvandiga osariigina. Osariigis asuv suurlinn Cleveland (hüüdnimega «viga järve ääres») on käivitanud ka krüptorahaprogammid ja tahab saada endale uueks hüüdnimeks «Blockland» (viide plokiahela tehnoloogiale).

Väga vaieldav on see, kas keegi ka tegelikult makse krüptorahas maksta tahab. Kogu krüptorahade maailm on vabalanguses ning kõik tahavad sellest nuhtlusest vabaneda.