Helme: haritud IT-spetsialiste Aafrikast me ei vaja

«Meie inimesed on ära läinud vorstiviilu Soomes Kalevipoegadena teenima. Me tahaksime, et need inimesed tuleksid meile meie tööjõupõuda leevendama, aga mitte need kõrgelt haritud IT-spetsialistid kusagilt Aafrika džunglist. Neid inimesi massiliselt meile siia vaja ei ole!» sõnas Mart Helme.

Laiemalt ei pea Helme hinnangul Eesti mitte kuidagi aitama maailma teistel rahvastel nende hädadega hakkama saada. «Ei peagi suutma, sest meil on endal hädasid siin oi kui palju. Meil on puuetega inimesi, meil on vaeseid, meil on üksikemasid, meil on mida kõike,» sõnas ta.

Helme tuletas meelde, et maailmas elab natuke üle miljoni eestlase ja 7,5 miljardit inimest, Aafrikas on juba üle miljardi inimese.

Eesti on käivitanud mitmeid programme j panustab neisse miljoneid eurosid, et meelitada Eestisse tööle kõrgelt haritud IT-spetsialiste. Põhjuseks asjaolu, et meie ettevõtetes on puudu ligikaudu 7000 IT-spetsialisti.