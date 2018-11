Eesti ihkab autonoomiat Venemaast, USAst ja Hiinast

Eesti on osa ülemaailmsest digitaalsest keskkonnast ning tugineb suures osas välismaistele IT-lahendusele. Arvutite ja võrguseadmete riistvara on üldiselt pärit Aasiast, operatsioonisüsteemid, tarkvara ja teenused enamasti USA-st.

«Eesti peamiste liitlasriikide praktika näitab, et ka riiklikes süsteemides kasutatav küberkaitsetarkvara ja selle päritolu võib omada tähendust riiklikule julgeolekule. Näiteks on USA ja Euroopa riigiasutused piiranud oma süsteemides Venemaa või Hiina päritolu toodete kasutamist,» seisab dokumendis.

Kui võtta näiteks mobiilitehnoloogia, siis TOP3 mobiilitootjate seas on Eesti turul nii hiinlaste Huawei kui ameeriklaste Apple. Huawei on ka ettevõte, mis pakub mobiilsidetehnoloogiat Eestis tegutsevale operaatorile Elisa ning millega üritab USA vastupidisele ülekutsele vaatamata soojasid suhted arendada meie IT-minister Rene Tammist.

Nii on ta esitanud Huawei kõrgeima taseme juhtidele esitatud värskelt ametlik kutse tulla Eestisse ja arutada oma arenduskeskuse siia rajamist. Ettevõtte on Ida- ja Põhja-Euroopas ainsad arenduskeskused hetkel Helsingis ja Tamperes asuvates endistes Nokia laborites. Baltikumis Huaweil hetkel 80 töötajat, neist 10 Eestis, kuid need on peamiselt müügi- ja turundusinimesed.