Range Roveri uus Evoque muudab parkimise eriti lihtsaks

Nimelt on see uus linnamaastur varustatud esimese omataolise lahendusega nimega ClearSight Ground View, mis kombineerib omavahel esikaamerate ja külgvaatepeeglite pildi ning selle tulemusel kuvatakse juhile ekraanil enneolematu vaade. Kapott oleks justkui muutunud läbipaistmatuks – autoalune koos ratastega on selgelt näha ning oht kõrvalparkijaid kriimustada on sellega likvideeritud.