Samsung on Android tahvlite maailmas ikka olnud see ettevõtte, kelle seadmed mulle meeldivad. Enamasti näevad need head välja, on kvaliteetselt kokku pandud ja vastavad ootustele ka tehnilise poole pealt. Vähemalt seni, kuni vältida kõige odavamaid aparaate, mis peavad siit või sealt hinna poolest konkurentsis olemiseks järele andma. Selles suhtes ei peta ootusi, ega vea alt ka Samsungi uusim Galaxy Tab S4, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Välimus

Nii nagu praegusel ajal näevad kallid telefonid väga head välja, on välimuse poolest apetiitne ka Tab S4. Selle korpus on tehtud suures osas klaasist ning koos alumiiniumist servadega jätab kogu seade hinnalise ja kvaliteetse mulje. Lisaks on see veel ka väga õhuke ning ei mõju raskepäraselt, kuigi kaalub 483 grammi. Oma osa annab sellesse tundesse kindlasti see, et sarnaselt telefonide maailmas levinud trendile, on ka tahvli ekraan nüüd nihutatud hästi korpuse servade lähedale. Nii on näiteks praegune S4, võrreldes esimese põlve Tab S-ga, tervelt 1,3 sentimeetrit kitsam, kuigi mõlemal seadmel on 10,5 tolli suurune ekraan. Seega saab kokkuvõtvalt S4 välimuse eest täispunktid.

Sisemus

Toetamaks kena välimust ja pigem kõrgemapoolset hinda, on üsna korralik ka Tab-i sisemus ja sinna peidetud tehnoloogiad. Nii leiab pardalt 4GB põhimälu ja 64GB sisemälu, koos kuni 400GB suuruse mälukaardi toega. 1,9 GHz Octa Core protsessor on samuti igati adekvaatne ning seade seega kiire ja piisava salvestusruumiga.

Kaameraid on seadmel kaks. Üks ees ja teine taga. Seega ei ole tahvlitesse veel jõudnud komme kasutada põhikaamera juures kahte või enamat objektiivi, kuid vahest ei pildistata nendega ka nii palju kui telefonidega ning seega on mõningane tagasihoidlikkus kaameraosakonnas andeksantav. Olgu siinkohal lihtsalt ära mainitud, et kaamera pakub 13 Mpix ning teeb siiski piisavalt häid pilte ning koos Bixby Vsion funktsiooniga saab sellega ka igasugu vigureid teha. Vastukaaluks kaameratele on aga kõlareid sellel seadmel palju. Neid on tervelt neli – igas nurgas üks. Suur kiri seadme tagaküljel kuulutab, et kõlarid on valminud koostöös AKG nimelise ettevõttega ja seega võiks eeldada, et heli on väga-väga hea. Paraku aga nii see ei ole. Jah, kõik neli kõlarit küll töötavad ja vajadusel ka väga valjult, ning midagi ei jää otseselt kuulmata, kuid heli ise jääb siiski kuidagi kahvatuks ja tuhmiks. Võrdluseks kõrvale pandud i-seade tekitas igatahes sama youtube videot vaadates oluliselt parema kõlaga helipildi.