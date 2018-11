Fotod: kate tõmbus uhiuuelt Mazda3 mudelilt

Masinal on kapitaalselt uuenenud Kodo disainikeelega välijanägemine, jõuallikaks 1.5-, 2.0- ja 2.5-liitrised Skyactiv-G bensiinimootorod või 1.8-liitrine Skyactiv-D diiselmootor. Valikus on kuuekäigulised manuaal- ja automaatkäigukastid. Esimest korda on Mazda3-l nelikvedu.