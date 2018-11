Iduettevõte eXpact hakkab Robotexil karjääri kosjasobitajaks

Selle aasta festivalile on oodata ligikaudu 4000 inseneri ja üle 100 tehnoloogiaettevõtte. eXpact hakkab Robotexi külastavaid tarkvara arendajaid, küberkaitse spetsialiste ja andmeteadlasi sobitama Eesti ja rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtetega.

Tänapäeva inseneridel on enneolematult palju võimalusi, kuid ometi limiteeritud aeg, et nende kõigiga tutvuda. Keskmisel tööotsijal võib kuluda kokku üle 60 tunni tööportaalides surfamisele, CV-de ja motivatsioonikirjade koostamisele ning emailide saatmisele. Lisaks ajamahukusele – kuidas teha kindlaks, et tehakse just see õige valik?

Koostöös sadade talentide ja ettevõtetega on eXpact välja arendanud uue lähenemise, kasutades standardiseeritud eel-filtreerimist (questionnaire) ja sobivuse hindamiseks spetsiaalset algoritmi (matchmaker). Parim sobivus ennustatakse võttes arvesse oskusi, väärtusi, töökogemust, osapoolte ootusi ja töökultuuri. Nagu ka tööjõuturg, on see mudel pidevas muutumises vastavalt osapoolte tagasisidele ja vajadustele.

Tänu standardiseeritud protsessile saavad tööotsijad kiiresti vastused küsimustele:

Kes vajab täpselt minu oskusi ja kogemust?

Mis tehnoloogiaid ettevõttes kasutatakse?

Kas ma sobin ettevõtte töökultuuri?

Kas mu töö saab õiglaselt tasustatud?

Mida ma saan õppida oma uuel positsioonil?



FOTO: Robotex

eXpacti päritolu lugu

Expacti juured ulatuvad aastasse 2015, kui ehitusinseneri taustaga asutaja, Eero Veider läks Austraaliasse unistusega ehitada pilvelõhkujat. Ta kandideeris 150 ehitusettevõttesse, kuid üksikud vastused saabusid alles 4 kuud hiljem.

Veider jutustab lugu järgnevalt: “Ilmselgelt vajab värbamise tööstusharu suuremat uuendamist, kui enamikus arenenud riikides valdab kvalifitseeritud tööjõu puudus, aga ometi on oskustega spetsialistidel keeruline leida sobivat tööd.



Alustasime 2018. aasta veebruaris inimressursside spetsialistide ja kandidaatide intervjueerimist, et probleemist täpsemalt aru saada. Jõudsime järeldusele, et:

Esiteks – ebaefektiivne kommunikatsioon. Kandidaatide CV-d ja firmade töökuulutused räägivad üksteisest mööda ning ei anna efektiivselt intot mõlema poole kohta.

Teiseks – suur ajakulu. Kuna värbamisprotsess pole kuidagi standardiseeritud ega automatiseeritud, siis võib kuluda sadu tunde, et mõista, kas koostöö klapiks

. Kolmandaks – lokaalse tööjõu puudus ja suurenev globaalne liikumine. IT-sektor on üha enam muutumas ingliskeelseks – inimesed töötavad järjest enam nii asukoha vabalt kui ka relokeeruvad. Ometi on ettevõtetel veel vähene kogemus välismaalt värbamisega.

eXpacti eesmärk on muuta IT spetsialistide värbamine kiiremaks ja täpsemaks. Tulevikus tahame kindlasti peale inseneride aidata ka müügiinimesi, turundajaid, disainereid, ja teisi spetsialiste, kes IT valdkonnas tegutsevad.”



Talent kaugelt Brasiiliast

Hea näide edukast osapoolte kokkuviimisest leidis aset oktoobris, kui brasiillasest Sírius Roberto da Costa Gomes asus tööle Proeksperti. Kui mõlema osapoole ootused ja soovid klapivad, siis vahemaa ei ole takistuseks. Kokkupuude IoT-ga, laialdane tehnoloogiate tundmine, Gomese isiksus ja mõtteviis olid põhjused, miks Proekspert otsustas ta palgata.

“eXpact tutvustas mulle erinevaid sobivaid võimalusi, kuni mind viidi kokku ideaalse pakkumisega. Pärast meeldivat intervjuud Daisyga Proeksperdist, tundsin, et olen leidnud oma perfect matchi. eXpacti meeskond toetas mind kogu protsessi vältel. Ma olen väga tänulik!” – Sirius Gomes



Kohtume Robotexil