Robotex näitab kahanemise ja kallinemise märke

Kui möödunud aastal osales võistlused 1332 robotit, siis sel aastal on neid võistlustulle astumas 172 võrra vähem ehk 1160. Inimvõistlejaid on messil sel aastal 2946, samas möödunud aastal oli neid 3052 ehk 106 võrra rohkem. Võistluste arv on jätkuvalt 26.

Samas on kasvanud näitusealal osalevate ettevõtete arv. Aastal 2017 oli neid 42 ja sel aastal 60. Kasvanud on ka konverentsil osalevate spiikrite arv: möödunud aasta 12 asemel on neid nüüd 70.

Robotex on muutunud ka järjest rahvusvahelisemaks ning sel aastal on osalejaid oodata 40 riigist (möödunud aastal 26 riigist).

Tehnoloogianäitusel on oma uusimaid tipptehnoloogilisi tooteid ja teenuseid demonstreerimas sellised ettevõtted nagu Cleveron, Starship, XPRIZE ja Insplay . Tervise Arengu Instituut on väljas suhtlusrobotiga Abot, Milrem tutvustab isejuhtivat tanki, TalTech näitab Iseautot, Cleveron tutvustab oma uudistoodet kullerrobotit, Formula Student esitleb vormelit, KNM on väljas hologrammidega, Tartu Ülikooli stendil saab vaadata ja proovida ClearBot roboteid, kõige kiiremat kaamerat ja kõige külmemat jäätist.

Robotex International toimub 30. novembrist - 2. detsembrini Tallinnas Näituste paviljonis ja seda peetakse juba 18. korda. Möödunud aasta oli esimene, mil külastajatelt hakati piletiraha korjama ning sel aastal hakati kuni 50-eurost osalustasu küsima ka osalevatelt võistkondadelt.

Pileti hind täiskasvanutele on sel aastal eelmüügist ostes 10 ja lastele 5 eurot. Perepilet maksab 20 eurot. Möödunud aastal oli eelmüügist ostnuile külastajapilet tasuta ning kohapeal piletit ostes oli lastele piletihinnaks 2 ja täiskasvanutele 5 eurot. Varem oli üritus külastajatele täiesti tasuta. Ürituse veebilehel puudub info selle kohta, kui palju maksavad piletid sel aastal kohapealt ostes.