Robotexil saab uudistada TalTechi vastvalminud nanosatelliiti

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) esitleb Robotexil vastvalminud tudengisatelliiti. Huvilised saavad ka ise katsetada satelliidi meisterdamist, seda küll paberist ja voltimistehnikat kasutades.

TalTechi tudengite ning teadlaste loodud unikaalsete andmeside- ning krüptograafialahendustega nanosatelliit antakse kosmoseraketti integreerimiseks lennundus- ja kosmosetranspordiettevõttele SAB Aerospace´ile üle 2019. aasta märtsis. Orbiidile saatmine on planeeritud 2019. aasta suvel.

Neli aastat ehitatud satelliit on esimene Eestis, mille missiooniks on teha Maa seiret ja edastada selle tarbeks kõrgtasemel pildi- kui videojäädvustusi liitvärvi- ja lähiinfrapunakaamerate abil. Lisaks tehakse satelliidiga mitmeid olulisi teaduskatseid ja see hakkab sidet pidama TalTechi linnakusse peatselt rajatava maajaamaga.

FOTO: Robotex

TalTechi rektor akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul on tudengisatelliit olnud viimasel neljal aastal üks suurimaid interdistsiplinaarseid õppeprojekte Eestis. „See on TalTechi jaoks teaduslikus mõttes suur samm edasi,“ selgitas Jaak Aaviksoo, lisades, et selle sammu astumisel on kõige olulisem särasilmsete üliõpilaste panus.

TalTech Mektory kosmosevaldkonna juhi Rauno Gordoni sõnul on TalTechi satelliidi puhul tegemist innovatsiooniga mitmes mõttes ehk meeskond on esmakordselt maailmas nii väikses satelliidis realiseerinud teatud tehnoloogilisi uuendusi. „Näiteks töötab esmakordselt nii väikeses kuubik-satelliidis (10 x 10 x 10 cm) kõrgsageduslik andmeside, mis tagab kõrge kvaliteediga fotode allalaadimise,“ selgitas Gordon. Esmakordselt kasutatakse nii väikese satelliidi puhul X-riba 10,5GHz kiiret andmesidet, lisaks tehakse arvutustehnika tõrkekindluse katseid, uuenduslikku pilditöötlust ja mitut muud teaduseksperimenti. Satelliidi orbiit läheb üle Maa pooluste ning hakkab lendama Maast 500 km kõrgusel.

FOTO: Robotex

TalTechi kosmoseprogramm sai alguse 2014. aastal. Programmis on tänaseks osalenud üle 200 TalTechi tudengi erinevatest teaduskondadest – alates inseneeriast ja infotehnoloogiast ning lõpetades majandusega. Tudengite jaoks on see olnud hea võimalus saada teadmisi ja kogemusi kosmosetööstuse kõige olulisemas valdkonnas – Maa seires.

Tule vaata satelliiti oma silmaga TalTechi boksis, mille leiab Robotexil peahallis.