Robotexil saab TalTechi töötubades ehitada roboteid, programmeerida ja valmistada päikesepaneeli

TalTechi töötubade eesmärk on äratada laste ja noorte huvi robootika, laiemalt IT ja inseneeria vastu juba võimalikult varakult. Tegemist on äärmiselt targa meelelahutusliku programmiga, kus saab noortele näidata kui lihtne robootika tegelikult on ja et see on ka 6-aastastele täiesti jõukohane.