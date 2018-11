MKM: riigi andmed on nüüd kergemini kättesaadavad

Veebiaadressil opendata.riik.ee asuv avaandmete portaal avab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul kodanikele ja ettevõtjatele mitmeid uusi võimalusi, teatas MKM.

«Oleme pikalt seisnud silmitsi probleemiga, kus riigi kogutud avalikud andmed, mida on tohutul hulgal, leiavad väga vähest rakendust. Avaandmete portaalis on riigi andmed kodanikele ja ettevõtjatele lihtsasti kättesaadavad. Kutsun üles kõiki riigiasutusi koostööle, et nad vaataksid üle oma kogutavad avalikud andmed ja jagaksid neid – see on ka seadusest tulenev kohustus,» ütles Tammist pressiteates.

Riigiasutused koguvad erinevat tüüpi avalike andmeid, näiteks maaüksuste, hoonete ja teede kohta, kuritegevuse ja õnnetuste statistikat. Portaalist leiab ka õppeasutuste ja hariduse teemalist infot ning teavet paljudest teistest valdkondadest.

Kõiki neid andmeid on võimalik rakendada ärimudelite arendamiseks ning uute toodete ja teenuste välja töötamiseks. Kodanikud, vabaühendused, teadlased ja teised riigiasutused saavad kasutada andmepõhiseid materjale, et olla paremini informeeritud, rääkida kaasa ühiskondlikes diskussioonides ning teha teadustööd.

«Eesti e-riik peab toimima platvormina, mille pinnalt saavad ettevõtjad luua innovaatilisi lahendusi. Riigi kogutavate avalike andmete põhjal on ettevõtetel võimalik tuua turule järjest konkurentsivõimelisemaid tooteid ja teenuseid,» rääkis minister riigi andmete rakendusvõimalustest.

«Avaandmete portaali ümberehitades oli meie eesmärgiks luua võimalikult lihtne ja intuitiivselt hallatav lahendus, mis on kõigile kättesaadav. Andmehulgad on lihtsalt üles- ja allalaaditavad, andmevaldaja saab oma andmestikke ise uuendada ja kasutaja omakorda neid portaalist otsida,» kommenteeris minister. «Samuti on võimalik andmevahetust täielikult automatiseerida, seda nii riigiasutuse kui ka kasutaja jaoks,» lisas ta.

Uus portaal põhineb vabavaralisel JKAN tarkvaral, mis võimaldab avaandmete kataloogi ehitada ja käigus hoida lihtsa vaevaga ja väikeste kuludega. «Tarkvaralise uuendusega tõstame Eesti avaandmete portaali ka tehnoloogiliselt maailma mastaabis tugevale tasemele,» rõhutas Tammist.