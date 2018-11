MeToo algataja: kampaaniast on saanud meestevastane nõiajaht

Tarana Burke ütles Palm Springsis toimunud TEDWomen üritusel, et meedia on loonud liikumisest kujutlema kui nõiajahist. «Seksuaalse vägivalla ohvrite keskset liikumist käsitletakse nüüd järsku kui kättemaksuhimulist vandenõud meeste vastu. Selle ohvreid kuulatakse ja siis hävitatakse,» vahendab BBC Burke sõnu.

Väljend sai üleilmselt tuntuks möödunud aastal seoses Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini vastu esitatud ahistamissüüdistustega. Burke’i hinnangul ei aita uue hoo sisse saanud kampaania aga neid, kelle abistamiseks see algselt loodud sai.

«Minu kujutluses peaks MeToo liikumine olema osa üldisest nägemusest näha maailma vabana seksuaalsest vägivallast. See liikumine räägib ühest tüdrukust nelja hulgastja ühest poisist kuue hulgast, keda on igal aastal seksuaalselt kuritarvitatud ja kes võtavad need haavad endaga täiskasvanuikka kaasa,» rääkis Burke TED-i (Technology, Entertainment, Design) üritusel osalejatele.