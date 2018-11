Kia ja Hyundai esitlevad päikeseenergial põhinevat laadimistehnoloogiat

Kia Motors ja Hyundai Motor võtavad kasutusele päikeseenergia. Sõidukite katusele paigaldatud päikesepaneelide abil toodetav täiendav elektrienergia aitab nii sisepõlemismootoriga kui ka hübriid- ja täiselektrilistel mudelitel saavutada suuremat kütusesäästlikkust ja sõiduulatust ning vähendada CO 2 heitmeid.

Hyundai Motor Group on välja arendamas kolme tüüpi päikesepaneelidel tuginevaid laadimissüsteeme. Esimese põlvkonna süsteem on mõeldud hübriidsõidukitele, teise generatsiooni tehnoloogia puhul on tegemist poolläbipaistvate päikesepaneelidega sisepõlemismootorite katusel. Kolmanda põlvkonna tehnoloogia aga toob täiselektrilistele sõidukitele kerged päikesepaneelkatused.

Esimese põlvkonna süsteem, mis on mõeldud hübriidide tarbeks, kujutab endast tavapärase autokatusega integreeritud päikesepaneele. Süsteem suudab päeva jooksul akut laadida 30 kuni 60 protsendi ulatuses, olenevalt ilmast ja keskkonnateguritest.

Teise põlvkonna poolläbipaistev päikesepaneelkatus sisepõlemismootoriga sõidukitele on maailmas esmakordselt kasutatav lahendus. Seda tehnoloogiat saab integreerida ka panoraamkatustega. Tulemuseks on katus, läbi mille tulvab autosalongi valgust, kuid mis ühtaegu laeb ka sõiduki akusid. Sisepõlemismootoriga sõidukitele päikeseenergial tugineva laadimissüsteemi lisamine võimaldab viia need vastavusse järjest karmimaks muutuvate CO 2 heitmeid reguleerivate rahvusvaheliste keskkonnanormatiividega.

Kolmanda generatsiooni tehnoloogia on hetkel testimisjärgus. See süsteem on mõeldud täiselektriliste sõidukite jaoks, saavutamaks maksimaalset energiatõhusust.

Kuidas Hyundai Motor Groupí päikesetehnoloogia töötab?

Laadimissüsteem koosneb päikesepaneelist, kontrollerist ja akust. Päikesepaneel absorbeerib päikesevalgusest footoneid ja genereerib neist elektrienergiat.

100W päikesepaneel suudab ideaaltingimustes toota kuni 100 Wh energiat. Kontroller on varustatud Maximum Power Point Tracking (MPPT) süsteemiga, mis kontrollib nii pinget kui ka voolutugevust, et suurendada päikesepaneeli poolt kogutud elektrienergia tõhusust. Toodetud elektrienergia salvestatakse akusse või võetakse kohe kasutusele, et vähendada sõiduki vahelduvvoolu generaatori koormust ning seeläbi suurendada sõiduulatust.

“Tulevikus võetakse meie sõidukitel kasutusele mitmeid eri tüüpi elektrienergiat genereerivaid tehnoloogiaid. Päikesepaneelkatused on neist esimene lahendus. Sõidukid ei ole tänu sellele enam passiivsed energiatarbijad, vaid hakkavad ise aktiivselt vajaminevat energiat tootma,” selgitas uudse tehnoloogia väljaarendaja Jeong-Gil Park, Hyundai Motor Group’i inseneritöö- ja disainidivisjoni asepresident. “Meie jaoks on tegemist väga põneva arendustööga. Töötame ju välja niisugust tehnoloogiat, mis aitab autoomanikel muutuda energiatarbijaist energiatootjateks.”