Huawei boss hoiatas USAd

Xu ütles meediakontsernile CNBC antud intervjuus, et Huawei eemalhoidmine USA turult võib kaasa tuua kõrgemad hinnad nii tarbijatele kui telekomiettevõtetele. Huawei mobiilsidetehnoloogia kasutamine on USAs keelatud juba aastast 2012, viimase aasta jooksul on lisandunud näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa.

Uus mobiilsidetehnoloogia 5G pakub nii kiiret internetiühendust, et lubab kasutajatel videod alla laadida sekunditega, lisaks loob see täiesti uusi võimalusi rohet andmeliikumist vajavatele targa linna, asjade interneti ja isejuhtivate autode võrgustikele. USA ja Hiina tahavad olla mõlemad selle kasutuselevõtu liidriteks, samas on jõudsalt oma süsteeme arendamas ka rootslaste Ericsson ja Soome Nokia.

Eestis kasutavad Huawei mobiilsidetehnoloogiat eelkõige Elisa. Telia võrgutehnoloogia pärineb Ericssonilt ja Tele2 oma Nokialt.

«Kui 5G-tehnoloogia maailmaliidril Huaweil pole võimalust teenindada USA tarbijaid, on USA turg täisväärtusliku konkurentsita, kus juhtivatel tegijatel ei lubata selles osaleda. Ma pole kindel, kas nad suudavad saavutada oma eesmärgi saada maailmas number tegijaks,» rääkis Eric Xu.

Ilma 5G-tehnoloogia gigantide osaluseta konkurentsis peavad telkod Xu sõnul tegema suuremaid kulutusi 5G tehnoloogia ostmiseks ning ka tarbijad peavad 5G teenuste kasutamise eest rohkem maksma.

USA keelas 2012. aastal Hiina ettevõtete Huawei ja ZTE sidetehnoloogia kasutamise, nimetas neid riiklikuks julgeolekuriskiks ja väitis, et nende süsteemides on «tagauksed», kust info liigub Hiina valituse kätte. Möödunud nädalal kutsus USA sama tegema ka oma sõjalisi partnereid.

Xu hinnangul on selliste sammude taga aga rohkem poliitikat kui tegelikke julgeolekuprobleeme ning kinnitas, et USA väidetel pole siiamaani mingisugust faktilist alust. Xu väitis ka, et ettevõte pole pöördunud probleemile lahenduse saamiseks Hiina võimude poole ning loodab ise hakkama saada.