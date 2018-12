Milrem Robotics ja Sinrob on Eesti esimese isejuhtiva vormeli peatoetajad

Milrem Robotics ja Sinrob grupp sõlmisid Formula Student Team Tallinnaga täna alanud Robotexil koostööleppe Eesti esimese isejuhtiva vormeli arendamiseks. Ettevõtted toetavad vormeli valmimist nii rahaliselt kui ka mentorite ja juhendajatega.

„Vormeli meeskonna noored ja andekad insenerid on võtnud väga ambitsioonika eesmärgi. Eesti ettevõtete jaoks oluline ja lausa kohustuslik toetada selle eesmärgi saavutamist,“ sõnas Milrem Robotics juhatuse esimees ja omanik Kuldar Väärsi „Seda enam, et sama meeskond on eelnevatel aastatel saavutanud väga tihedas rahvusvahelises konkurentsis suurepäraseid tulemusi.“

„Autotööstus ning tegelikkuses kogu tehnika on liikumas autonoomsuse suunas. Isejuhtiva vormeli arenduse käigus saame õppida ja kasutada samu tehnoloogiaid ning edaspidi õpitud teadmisi teistesse valdkondadesse üle kanda,“ ütles isejuhtiva vormeli meeskonna kapten Martin Ploom. „Kui elektrivormeli puhul on meeskonnal kuus aastat kogemust, siis isejuhtiva sõiduki puhul teadmistepagas puudub. Milrem Robotics ja Sinrob on autonoomsete sõidukitega juba algust teinud, mis loob võimaluse kogemustest õppida. Teadmistebaas on sellise väljakutse puhul kriitilise tähtsusega, seda enam, et eesmärki minnakse saavutama juba tuleval suvel,“ lisas ta.

Formula Student Team Tallinna jaoks on lisaks tudengivormeli võistluste edukate soorituste kõrval oluline eesmärk edendada Eesti inseneeriat ning anda tudengitele tugev teadmiste- ja kogemustepagas. „Isejuhtiva vormeli kategoorias osalemine on väljakutse, kuid see on ainus võimalus püsida tehnoloogia valdkonnas relevantsena. Töö käigus koolitame välja tudengeid, keda on tipptehnoloogia ettevõtetes tegelikult vaja. Meeskonna kogemusega liikmed on projektile pühendanud minimaalselt aasta ning on läbinud tootearendustsükli, kus ideest valmib käega katsutav objekt,“ märkis Ploom.

Kuldar Väärsi sõnul on Eesti majanduse pikaajalise kasvu ning konkurentsivõime seisukohast kriitiliselt oluline järgneva 10-20 aasta jooksul olla liider ja teerajaja robootika ja AI lahenduste arendamisel ja rakendamisel. „Seda peame alustama juba täna. Nii nagu 90ndate lõpus asusime looma e-riiki, peame juba täna asuma looma majandusmudeleid, mis väärtustavad meie inimesi ning rakendavad kõrgtasemel tehnoloogiat traditsiooniliste ressursimahukate protsesside teostamisel,“ sõnas Väärsi.

Taust

Formula Student Team Tallinn on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengitest koosnev tudengiorganisatsioon, mis rohkem kui dekaadi kestnud tegutsemisajal on algusest lõpuni valmistanud 11 tudengivormelit – viis sisepõlemismootoriga sõidukit ning kuus elektrimootoriga vormelit. Projekt hõlmab üheksa kuu jooksul sõiduki projekteerimist, tootmist ja komplekteerimist, pakkudes noorinseneridele lisaks koolis õpitud teooriale praktilist väljundit. Meeskonda on kaheteistkümne aasta jooksul saatnud ülemaailmne edu ning poodiumikohti on vallutatud Ameerikas, Kanadas, Itaalias, Austrias, Ungaris ja mujal.